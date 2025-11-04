El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias zonas del interior bonaerense. Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables durante toda la jornada, con precipitaciones de variada intensidad, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Según el organismo, la mañana comenzó con tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 23°C, mientras que hacia la tarde se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, con valores que podrían alcanzar los 25°C. Para la noche, se espera un descenso a los 19°C, con chaparrones y persistencia de la humedad.

El SMN recomienda a la población extremar las precauciones, evitando actividades al aire libre y retirando objetos que obstruyan el drenaje del agua. También se sugiere no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, mantenerse alejado de cuerpos de agua y preparar una mochila de emergencia con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono celular.

De acuerdo con el portal Meteored, los primeros días de noviembre estarán marcados por un patrón atmosférico muy activo, con precipitaciones generalizadas y superiores al promedio en buena parte del país. En la provincia de Buenos Aires, se esperan varios pulsos de inestabilidad, lo que derivará en lluvias frecuentes y acumulados importantes, especialmente en el centro y norte del territorio.

Durante esta jornada, se registran tormentas fuertes en localidades como Ayacucho, Castelli, Dolores, General Lavalle, Pila y Tordillo, mientras que en el norte bonaerense los fenómenos afectan a Arrecifes, Pergamino, Rojas y Salto, con lluvias intensas y ráfagas de viento.

El panorama comenzará a mejorar lentamente el miércoles, cuando el cielo se presente con nubosidad variable y menores probabilidades de lluvias, aunque el jueves volverá la cobertura total de nubes. Para el viernes, el SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de una tarde mayormente nublada.