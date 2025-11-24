Alerta amarilla por vientos para el sur de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso para este lunes.
“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indica el parte del SMN.
El alerta rige para el sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires.
Se prevé que el fenómeno tenga lugar durante las horas de la mañana de este lunes, y que las mejoras lleguen durante la tarde.
