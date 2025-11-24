“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indica el parte del SMN.

El alerta rige para el sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires.

Se prevé que el fenómeno tenga lugar durante las horas de la mañana de este lunes, y que las mejoras lleguen durante la tarde.

