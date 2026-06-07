Las guardias pediátricas de Bahía Blanca atraviesan semanas de alta demanda debido al incremento sostenido de enfermedades respiratorias en niños, un fenómeno que especialistas atribuyen al adelantamiento de la circulación viral, las bajas temperaturas y una cobertura de vacunación insuficiente.

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Según un informe publicado por el diario La Nueva, hospitales y clínicas de la ciudad registran un volumen de consultas superior al habitual para esta época del año, con predominio de cuadros de bronquiolitis, gripe A, Virus Sincicial Respiratorio (VSR), laringitis, neumonías e infecciones respiratorias altas.

Desde la Región Sanitaria I confirmaron que la tendencia viene en ascenso desde hace varias semanas. La jefa de Epidemiología del organismo, Jorgelina Scuffi, explicó que las enfermedades tipo influenza muestran un aumento sostenido y que también se observa un crecimiento de los casos de neumonía y bronquiolitis en menores de dos años.

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“Si bien todavía no esperamos el pico máximo de casos, que siempre lo esperamos para mediados de julio, sí empezamos a ver el ascenso en los casos”, señaló la funcionaria.

La pediatra Paulina Gallegos, integrante de la Clínica y Hospital Raúl Matera, confirmó que el escenario actual supera los registros habituales para comienzos del invierno.

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“Es real que este año, para esta altura del año, estamos teniendo un número mayor de consultas pediátricas en la guardia externa”, afirmó.

De acuerdo con sus datos, el centro de salud recibe actualmente unas 120 consultas pediátricas cada 24 horas. La mayoría corresponde a pacientes con fiebre persistente, tos, catarro de vías aéreas superiores, dolor de garganta, vómitos, diarrea y malestar general.

La profesional atribuyó el fenómeno a una combinación de factores climáticos, epidemiológicos y sociales, entre ellos la circulación temprana de virus respiratorios y la disminución de las tasas de vacunación.

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Además, destacó que la Influenza A aparece como el virus predominante en gran parte de los casos detectados en las últimas semanas.

Guardias bajo presión

La situación también genera preocupación en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, uno de los principales centros de referencia de la región.

Daniela Gerbi, especialista en Pediatría y jefa de la Unidad del Hospital de Día Pediátrico, aseguró que la temporada respiratoria comenzó antes de lo esperado.

“Este período invernal arrancó con una curva de contagios bastante empinada, lo que puso en alerta al sistema de salud local antes de tiempo”, explicó.

Según indicó, durante los momentos de mayor demanda las guardias pediátricas pueden recibir entre 150 y más de 200 consultas diarias, de las cuales entre el 60% y el 70% corresponden a patologías respiratorias.

La bronquiolitis continúa siendo una de las enfermedades más frecuentes entre los lactantes y niños pequeños, impulsada principalmente por el Virus Sincicial Respiratorio, considerado una de las principales causas de internación pediátrica durante el invierno.

Los especialistas coinciden en que uno de los principales desafíos es mejorar la cobertura de vacunación.

Gallegos advirtió que actualmente la inmunización antigripal ronda apenas el 35%, muy lejos del 90% recomendado para reducir significativamente la circulación viral y las complicaciones asociadas.

“La vacuna no evita completamente el contagio, pero sí disminuye las complicaciones y la severidad de los síntomas”, recordó.

Por su parte, Gerbi destacó la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio para personas gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo, una herramienta que ya mostró resultados positivos en la prevención de cuadros graves en recién nacidos.

Sin embargo, también alertó sobre dificultades en la provisión de dosis y demoras en la distribución que podrían afectar las estrategias preventivas.