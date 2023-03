A pese del gran despliegue de seguridad que rodea a la Selección argentina, al terminar el entrenamiento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, un hombre logró colarse en el lugar e ingresó al vestuario donde llegó a sacarse una foto con Lionel Messi.

El hincha fue identificado como Fernando Carlos Palacios, de 30 años y proveniente del partido de Azul. "La felicidad de conocer al mejor del mundo L10, de tener el places de saludarlo improvisadamente en el vestuario de afa, intercambiar palabras, poder sentarme a su lado. Mal el apuro, la adrenalina, y el nerviosismo que no me dejo sacar las fotos claras. Pero me queda el mejor recuerdo de haber pasado una hermosa tarde, a pura gambeta y habilidad para conocer la interna de la selección. Vamos Argentina, vamos L10!! Ah y la foto con el dj de la familia no ferpa no party", publicó Palacios en su cuenta de Instagram, junto con las fotos.

El hecho se produjo el miércoles entre las 17 y las 20, cuando el plantel se estaba cambiando después de la práctica. El joven fue detenido después de colarse en el vestuario, evadiendo la seguridad.

Palacios quedó detenido y se le secuestró el teléfono celular que usó para sacarse la foto con el capitán argentino. La AFA radicó una denuncia ante la Departamental de Ezeiza.