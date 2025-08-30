Un nuevo episodio de violencia vial volvió a encender las alarmas en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 158, cerca de los silos de Chivilcoy. Según informó Noticias Mercedinas, un grupo de individuos arrojaba piedras contra vehículos en movimiento, poniendo en riesgo la seguridad de conductores y pasajeros.

El transportista Agustín Sinforiano, oriundo de Trenque Lauquen, alertó sobre el incidente a través de sus redes sociales: “Circulen con extrema precaución, ya que hay personas arrojando piedras a los vehículos en la Ruta 5, a la altura de Metalúrgica Pontaquarto”.

Este tipo de hechos no es aislado. Ya se habían registrado ataques similares en los puentes próximos al cruce con la Ruta 47, en el by-pass Luján, según consignó De Chivilcoy. La reiteración de estos episodios genera preocupación entre los usuarios, quienes insisten en la necesidad de una mayor presencia policial en la zona para prevenir futuros incidentes.

Afortunadamente, en esta oportunidad no se registraron heridos ni daños graves, pero la situación refleja la creciente peligrosidad que representa para quienes transitan la Ruta 5, de acuerdo a lo que reportó Dato Posta.

Desde la comunidad de Chivilcoy, los usuarios reclaman medidas concretas para garantizar la seguridad vial, destacando que los ataques no solo ponen en riesgo la integridad de los conductores, sino que también generan un clima de temor y desconfianza en la región.

