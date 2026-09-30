Los casos de sífilis más que se duplicaron en el partido de General Pueyrredon entre 2021 y 2025, de acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Ads

El relevamiento registró 1.608 casos durante esos cinco años, con una evolución ascendente: 205 infecciones en 2021, 265 en 2022, 317 en 2023, 385 en 2024 y 437 en 2025.

El incremento también se refleja en la tasa de casos cada 100.000 habitantes. Pasó de 31,1 en 2021 a 65,1 en 2025, lo que representa una suba del 109,3%.

Ads

También se registraron casos en personas gestantes

El reporte de la Dirección de Prevención de VIH/ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud bonaerense indicó que, entre 2021 y 2025, se contabilizaron 126 personas gestantes con sífilis en General Pueyrredon.

Durante el mismo período fueron registrados 7 casos de sífilis congénita.

Ads

La información fue remitida por la Región Sanitaria VIII al Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en el marco de un proyecto de ordenanza que propone crear un Plan Municipal de Prevención, Testeo y Diagnóstico Temprano del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Casi 10 mil testeos en cinco meses

Entre diciembre de 2024 y mayo de 2026 se realizaron 9.783 testeos en distintos efectores de salud de Mar del Plata.

Del total, 7.536 fueron realizados en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), 1.506 en el Hospital Materno Infantil y 741 en el Hospital Interzonal General de Agudos.

Ads

Los estudios arrojaron 339 resultados confirmados, equivalente a una tasa de positividad del 3%.

A nivel municipal, durante 2025 se realizaron 2.120 testeos y se detectaron 137 resultados positivos. En tanto, hasta mayo de 2026 fueron testeadas 1.204 personas y se identificaron 96 infecciones.

El Ministerio advirtió por el subregistro

Uno de los puntos señalados en el informe oficial es la dificultad para conocer la dimensión real del problema. El Ministerio de Salud bonaerense advirtió que existe un “alto subregistro” de los casos de sífilis en los sistemas de vigilancia nacional, provincial y municipal.

La cartera sanitaria también planteó la necesidad de garantizar insumos para ampliar el acceso al testeo, los tratamientos, el diagnóstico y las estrategias de prevención de las infecciones de transmisión sexual.

Según indicó el Ministerio bonaerense, los insumos deberían ser provistos por el Estado nacional, pero las distintas jurisdicciones registran faltantes desde 2023.

El uso del preservativo, entre las preocupaciones

De acuerdo con especialistas consultados por el medio local La Capital, los casos se concentran principalmente en jóvenes sexualmente activos, aunque la infección puede diagnosticarse a cualquier edad.

Entre los factores mencionados aparece el menor uso del preservativo y las prácticas sexuales sin protección. Según la información difundida, la edad promedio de las personas diagnosticadas ronda los 24 años.

El debate en el Concejo Deliberante

El informe del Ministerio de Salud fue enviado al Concejo Deliberante en el marco de una iniciativa de Acción Marplatense para crear un plan específico de prevención, testeo y diagnóstico temprano.

Sin embargo, la Secretaría de Salud municipal, conducida por Viviana Bernabei, sostuvo que las acciones contempladas en el proyecto ya forman parte de las políticas públicas que se encuentran en ejecución.

Por ese motivo, el área consideró que no resulta conveniente avanzar con la propuesta en los términos planteados, al entender que podría superponer acciones con programas y dispositivos municipales existentes.