Una modalidad delictiva que puede tener consecuencias mucho más graves que el simple robo de un elemento volvió a generar preocupación en Mar del Plata. Durante el último mes, más de 60 viviendas sufrieron la sustracción de flexibles de gas, según informó Camuzzi.

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El dato se suma a los episodios acumulados durante el año y eleva a 530 la cantidad de casos registrados en la ciudad.

El problema no termina en el costo que deben afrontar los propietarios para reparar las instalaciones. La extracción de los flexibles puede dejar expuesta la conexión y provocar una fuga de gas sin control, con consecuencias potencialmente graves.

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El peligro detrás de los robos

Los hechos se concentran principalmente en conexiones que se encuentran en el exterior de los domicilios, una característica que facilita el accionar de quienes sustraen estos elementos.

Desde la empresa distribuidora explicaron que una instalación dañada puede convertirse rápidamente en un foco de riesgo. Una pérdida de gas, en determinadas circunstancias, puede derivar en intoxicaciones, incendios o explosiones.

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Por ese motivo, recomendaron a los vecinos observar periódicamente las conexiones y prestar atención ante cualquier elemento que aparezca desplazado, roto o directamente desaparecido.

Qué hacer si hay olor a gas

Ante la sospecha de una fuga, la principal recomendación es evitar cualquier acción que pueda generar una chispa.

Esto significa no encender fósforos ni llamas, no utilizar interruptores eléctricos y evitar cualquier otra fuente de ignición. Frente a una situación de este tipo, se debe dar aviso inmediatamente a Camuzzi para que pueda intervenir sobre la instalación.