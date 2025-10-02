Alerta meteorológico para el este y sur de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo por vientos para las primeras horas del viernes.
“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”, señala el parte del SMN.
El alerta amarillo por vientos alcanza a toda la franja este de la Provincia de Buenos Aires, de norte a sur, y parte de la costa atlántica, de Lobería a Patagones.
El aviso rige para la madrugada y la mañana del viernes. Las condiciones tenderían a mejorar en horas de la tarde, pero para el sábado están previstas tormentas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión