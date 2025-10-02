“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”, señala el parte del SMN.

Ads

El alerta amarillo por vientos alcanza a toda la franja este de la Provincia de Buenos Aires, de norte a sur, y parte de la costa atlántica, de Lobería a Patagones.

El aviso rige para la madrugada y la mañana del viernes. Las condiciones tenderían a mejorar en horas de la tarde, pero para el sábado están previstas tormentas.

Ads

Ads