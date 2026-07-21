Alerta meteorológico por lluvias para el sur de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso amarillo para este martes por la madrugada.
“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica el parte del SMN.
El aviso por lluvias alcanza al sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires, y está vigente hasta la mañana de este martes, donde las condiciones tenderían a mejorar.
Por el momento, no se registran otros alertas para los próximos días en territorio bonaerense.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión