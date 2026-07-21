“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica el parte del SMN.

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El aviso por lluvias alcanza al sur y extremo sur de la Provincia de Buenos Aires, y está vigente hasta la mañana de este martes, donde las condiciones tenderían a mejorar.

Por el momento, no se registran otros alertas para los próximos días en territorio bonaerense.

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