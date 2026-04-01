Alerta meteorológico por tormentas en Provincia de Buenos Aires este miércoles 1 de abril
Se prevén precipictaciones acumuladas entre 30 y 100 mm en el peor de los casos, así como ráfagas y posible granizo. Recomendaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas, en los niveles amarilla y naranja para el territorio bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
La alerta del SMN está prevista para la jornada de este miércoles 1° de abril, en un día que habrá lluvias desde la mañana pero lo peor llegará en horas de la noche.
En el nivel amarillo, el área (especialmente Gran Buenos Aires y CABA) será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. “Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, señala el aviso.
Por otro lado, en el nivel naranja (interior bonaerense), el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. “Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Naranja:
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a
pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
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