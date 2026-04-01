El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas, en los niveles amarilla y naranja para el territorio bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

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La alerta del SMN está prevista para la jornada de este miércoles 1° de abril, en un día que habrá lluvias desde la mañana pero lo peor llegará en horas de la noche.

En el nivel amarillo, el área (especialmente Gran Buenos Aires y CABA) será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. “Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, señala el aviso.

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Por otro lado, en el nivel naranja (interior bonaerense), el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. “Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Naranja:

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a

pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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⚠️ | Información importante



⛈️ El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas, algunas localmente severas, durante el 1/4.



Estarán acompañadas por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de… pic.twitter.com/m15xtOm6Mz — Gobierno PBA (@BAProvincia) March 31, 2026