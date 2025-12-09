Alerta meteorológico por tormentas para el sur de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para este martes para el extremo sur del territorio bonaerense.
“El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h”, señala el parte del SMN.
“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual”, añade.
El aviso rige para el extremo sur de la Provincia de Buenos Aires y tendría lugar en horas de la noche de este martes.
