“El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h”, señala el parte del SMN.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual”, añade.

El aviso rige para el extremo sur de la Provincia de Buenos Aires y tendría lugar en horas de la noche de este martes.

