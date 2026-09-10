Alerta meteorológico por viento para el centro y sur bonaerense
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para este viernes.
“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h”, indica el parte del SMN.
El alerta alcanza a todo el centro y sur de la Provincia, y rige para el día viernes en horas de la tarde.
Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar en todo el territorio bonaerense durante la noche.
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