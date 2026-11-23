“El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indica el parte del SMN.

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El alerta está previsto para el martes, principalmente en horas de la tarde.

Alcanza a casi toda la costa bonaerense, desde el Partido de la Costa hasta el extremo sur de la Provincia.

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