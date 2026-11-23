Alerta meteorológico por viento para la costa bonaerense el martes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo para casi todo el sector costero de la Provincia.
“El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indica el parte del SMN.
El alerta está previsto para el martes, principalmente en horas de la tarde.
Alcanza a casi toda la costa bonaerense, desde el Partido de la Costa hasta el extremo sur de la Provincia.
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