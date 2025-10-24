En un contexto de alerta meteorológico para gran parte de la Provincia, una fuerte tormenta golpeó a Junín y la región durante las últimas horas de este jueves. En este sentido varias familias sufrieron daños en su vivienda, una de ellas tuvo que ser evacuada. Además, se registraron caída de árboles, voladura de techos y cortes de luz en al menos quince barrios del distrito.

En este marco, el Intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias en Junín, y todas las áreas municipales se se han desplegado con cuadrillas en diferentes sectores de la ciudad y en conjunto con las fuerzas de seguridad y bomberos para dar respuestas a los inconvenientes generados por el temporal.

Hasta el momento no se registraron heridos de manera oficial.

El alerta meteorológico sigue vigente para la región, y las condiciones tenderían a mejorar este viernes en horas de la tarde.

"Tormentas"



Por estas fuertísima tormenta que cayó en Junín, acompañada de fuertes ráfagas de viento. pic.twitter.com/v0H0zHmXXE — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 24, 2025

