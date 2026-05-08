El Municipio de Bahía Blanca resolvió suspender todas las actividades al aire libre y también en espacios cerrados a partir del mediodía de este viernes, debido al alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por fuertes vientos y crecida del mar.

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La medida fue anunciada por el intendente Federico Susbielles durante una conferencia de prensa en la que pidió extremar las precauciones y reducir la circulación en toda la ciudad.

Durante la mañana estuvo vigente una alerta amarilla, aunque la situación cambiará hacia la tarde y la noche, cuando se espera el momento de mayor intensidad del fenómeno climático. Según explicaron las autoridades, no se prevén lluvias significativas, pero sí ráfagas intensas y una suba extraordinaria de la marea en distintos sectores de la costa bonaerense.

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“Entendemos que no es una situación para que la gente se sienta alarmada, se va a poder contener adecuadamente, están los dispositivos adecuados”, sostuvo Susbielles, aunque remarcó la necesidad de actuar con prudencia.

El jefe comunal aclaró que Bahía Blanca no sería una de las ciudades más afectadas por el temporal, ya que el mayor impacto se espera en localidades costeras como Mar del Plata, Necochea, Claromecó y sectores del distrito de Tres Arroyos. Además, destacó que la costa bahiense cuenta con la protección natural del estuario, lo que reduce el impacto directo del oleaje.

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Sin embargo, las autoridades pusieron especial atención en la pleamar prevista para las 23 horas. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el mar podría alcanzar una crecida de hasta dos metros por encima de lo habitual, generando un fenómeno de alrededor de seis metros totales.

Ante este escenario, el Municipio organizó un operativo preventivo en sectores costeros de Ingeniero White y General Daniel Cerri, donde trabajarán equipos de Defensa Civil, personal municipal, fuerzas de seguridad y asistencia social.

También se habilitarán “Puntos Seguros” para eventuales contingencias. En la zona de White funcionarán en el Boulevard Juan B. Justo, barrio Saladero, Ferrowhite y el Hospital Cappelli, mientras que en Cerri el espacio dispuesto será el Club Cerri.

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En cuanto a las clases, el Municipio recomendó suspender la actividad educativa en todos los niveles con el objetivo de minimizar desplazamientos durante la vigencia del alerta naranja.

“Sugerimos a todos los niveles educativos que puedan tomar esta determinación de cancelar la actividad. Nos parece que es un momento en el cual reducir cualquier tipo de circulación es positiva”, concluyó Susbielles.