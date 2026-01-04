Un doble operativo de emergencia movilizó este sábado por la tarde a los Bomberos Voluntarios de Zárate y de Lima, en el partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, por dos focos de incendio de pastizales.

El primer foco, alertado a las 13.30, se ubicó cerca de la planta Bayer, sobre la Ruta 6. Más tarde, a las 17.00, una segunda salida asistió un fuego de gran magnitud en un campo de rastrojo, donde los fardos de pastura se propagaron rápidamente debido a los fuertes vientos.

Las brigadas trabajaron con cisternas y equipos de abastecimiento de agua, coordinando esfuerzos para controlar ambos incendios sin que se registraran víctimas ni heridos, según informó la Asociación de Bomberos Voluntarios de Zárate.

El contexto climático de la región norte de la provincia de Buenos Aires, con altas temperaturas y vientos constantes, favorece la propagación de focos de fuego en pastizales secos en esta época del año. La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a zonas cercanas de mayor riesgo, incluyendo galpones o estructuras.

