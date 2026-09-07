El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por frío extremo para este domingo, y continúa vigente para este lunes, afectando a varios distritos del país, entre ellos la Provincia de Buenos Aires.

Ads

Según el aviso, el fenómeno alcanza a casi la totalidad del territorio bonaerense, a excepción del AMBA, el norte y el extremo sur.

Se esperan que la sensación térmica continúen bajo cero en las próximas horas.

Ads

Ads