Alerta por frío extremo en la Provincia de Buenos Aires
Sigue vigente el aviso de rango amarillo del Servicio Meteorológico Nacional para casi la totalidad del territorio bonaerense.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por frío extremo para este domingo, y continúa vigente para este lunes, afectando a varios distritos del país, entre ellos la Provincia de Buenos Aires.
Según el aviso, el fenómeno alcanza a casi la totalidad del territorio bonaerense, a excepción del AMBA, el norte y el extremo sur.
Se esperan que la sensación térmica continúen bajo cero en las próximas horas.
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