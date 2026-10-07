La situación laboral en Zárate y Lima genera preocupación entre los trabajadores de la construcción. En medio de un fuerte parate de la actividad, la UOCRA tiene puesta buena parte de sus expectativas en el proyecto que Toyota anunció para la producción de vehículos eléctricos, aunque todavía busca precisiones sobre los plazos de ejecución y, fundamentalmente, sobre la cantidad de trabajadores que podría demandar.

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Julio González, secretario general de la UOCRA de Zárate, explicó que el gremio mantendrá una reunión con representantes de la automotriz en los próximos días para conocer en detalle el proyecto. “Queremos saber a ciencia cierta cuál es el proyecto del que se está hablando y qué cupo de mano de obra va a estar demandando”, señaló.

La expectativa por Toyota convive, sin embargo, con una preocupación de fondo: qué ocurrirá con los trabajadores cuando avance la finalización de la extensión de vida de Atucha I. Según explicó González, la obra se encuentra actualmente en torno al 50% y todavía resta una parte importante de los trabajos.

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“Como faltar, falta mucho”, afirmó el dirigente, aunque aclaró que desde el gremio buscan ser cuidadosos con las expectativas. Recordó que desde 2023 se hablaba de que el proyecto podía llegar a generar entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo, una cifra que finalmente nunca se alcanzó.

“Nosotros esperábamos un proyecto para 2.500 compañeros y eso nunca pasó. El proyecto siempre se mantuvo en un nivel de 1.500, 1.300 compañeros”, explicó González. En ese sentido, sostuvo que desde la UOCRA prefieren contar con información concreta antes de transmitir números que después no se correspondan con la realidad.

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El dirigente también se refirió a la situación de los trabajadores que actualmente se desempeñan en Atucha I. Algunos sectores de la obra van finalizando y eso genera bajas de personal, aunque existe la posibilidad de que determinados trabajadores puedan volver a ingresar en los próximos meses, dependiendo de la demanda de cada oficio.

“Si bien tenemos circuitos que van terminando y eso va dejando algunos compañeros afuera del proyecto, tenemos la posibilidad de que en pocos meses, hablando de diciembre-enero, se puedan reingresar estos compañeros por la demanda del mismo oficio”, explicó.

A la vez, la UOCRA sigue de cerca una licitación vinculada con la renovación de contratos de empresas que trabajan en la central. González señaló que actualmente existen inquietudes entre los trabajadores por la posibilidad de que cambien las firmas contratistas.

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“Para nosotros no es un problema que ingresen otras empresas. Lo que sí tienen que garantizarnos desde Nucleoeléctrica es que las empresas que vengan cumplan con todas las condiciones como lo están cumpliendo las empresas que hoy están”, remarcó.

La preocupación por lo que viene

El principal interrogante del gremio está puesto en qué obra podrá ocupar a los trabajadores cuando termine la extensión de vida de Atucha I. González sostuvo que, más allá de los distintos anuncios que se realizaron durante los últimos años sobre nuevos proyectos nucleares, todavía no observan una iniciativa concreta que permita garantizar esa continuidad laboral.

“La realidad es que desde que asumió este gobierno son muchos los proyectos que se han nombrado, pero nada se ha concretado”, afirmó. También mencionó los anuncios vinculados con un nuevo reactor y con un eventual financiamiento de Estados Unidos, aunque aclaró que todavía existen pasos y autorizaciones que deberían cumplirse.

“Nosotros vemos con mucha anticipación que el proyecto de extensión de vida tiene un inicio y un final y no vemos que haya un proyecto en la región, y mucho menos en el plano nuclear, un proyecto que pueda acaparar la cantidad de mano de obra que pueda llegar a quedar desocupada”, advirtió.

Para González, el problema excede a los trabajadores de la construcción porque una obra de la magnitud de Atucha tiene un fuerte impacto sobre toda la economía de la zona. “Nos preocupa como nos preocupó cuando finalizaba Atucha II. No tener en cuenta el impacto socioeconómico que genera la terminación de una obra con tanta mano de obra involucrada”, sostuvo.

La situación se suma al parate general de la construcción, que según el dirigente se siente con fuerza tanto en Zárate como en otras regiones del país. “Hace muchísimo tiempo no nos pasaba este parate. Hace muchísimos años que no nos pasaba este parate, no solamente en la región sino en todo el país”, afirmó.

González aseguró que la caída del empleo también alcanza a actividades vinculadas con la construcción y la industria. “Puesto que se cae, no se recupera”, resumió, y describió la situación de los trabajadores que diariamente se acercan a la seccional en busca de un puesto.

En las últimas semanas, la recuperación de algunas obras viales permitió generar nuevas oportunidades laborales a partir de trabajos de repavimentación y bacheo en rutas nacionales, aunque desde el gremio consideran que ese movimiento resulta insuficiente para revertir la caída general del empleo.

“No es la solución la obra vial para la situación que tenemos de desocupación en todo el país y también en nuestra región”, aclaró.

En ese contexto, Toyota aparece como una expectativa concreta, aunque todavía pendiente de mayores precisiones. La reunión que mantendrá la UOCRA con representantes de la empresa buscará determinar cuándo comenzará el proyecto, cuál será su dimensión y qué cantidad de mano de obra requerirá.

“Una vez que tenga la realidad del arranque del proyecto, la dimensión del proyecto, te mando un mensajito y nos ponemos en contacto y te transmitimos”, anticipó González.

La expectativa del gremio está puesta ahora en obtener esos datos y conocer si la obra de Toyota puede convertirse en una alternativa laboral de magnitud para una región que, mientras mira hacia el futuro de Atucha, enfrenta una de las etapas de mayor caída del empleo en la construcción.