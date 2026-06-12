🌫️ Alerta "violeta" por niebla para el AMBA y el norte de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso para este viernes por "bancos de nieblas persistentes".
"El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indica el parte del SMN.
El alerta violeta alcanza al AMBA y al norte de la Provincia de Buenos Aires.
El aviso rige para este viernes por la madrugada y la mañana. Se prevé que las condiciones estén normalizadas al mediodía.
Ante este marco, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.
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