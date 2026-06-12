"El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indica el parte del SMN.

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El alerta violeta alcanza al AMBA y al norte de la Provincia de Buenos Aires.

El aviso rige para este viernes por la madrugada y la mañana. Se prevé que las condiciones estén normalizadas al mediodía.

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Ante este marco, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.

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