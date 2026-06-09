“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indica el parte del SMN.

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El alerta violeta alcanza al noreste, centro, sudeste y la costa de Provincia de Buenos Aires. También el conurbano y CABA estarán afectados por el fenómeno, y Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y parte de Santa Fe y Formosa.

El aviso en territorio bonaerense rige para este martes para la madrugada y la mañana. Se prevé que las condiciones estén normalizadas al mediodía.

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Ante este marco, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.

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