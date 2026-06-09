🌫️ Alerta "violeta" por niebla para el AMBA y gran parte del interior de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso para este martes por "bancos de nieblas persistentes".
“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indica el parte del SMN.
El alerta violeta alcanza al noreste, centro, sudeste y la costa de Provincia de Buenos Aires. También el conurbano y CABA estarán afectados por el fenómeno, y Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y parte de Santa Fe y Formosa.
El aviso en territorio bonaerense rige para este martes para la madrugada y la mañana. Se prevé que las condiciones estén normalizadas al mediodía.
Ante este marco, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.
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