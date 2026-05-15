La directora de Epidemiología de Olavarría, María del Carmen Weis, advirtió sobre el faltante de vacunas antigripales en la ciudad y apuntó contra el Gobierno nacional por la entrega insuficiente y discontinua de dosis destinadas a la campaña de inmunización.

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Según publicó Infoeme, la especialista explicó que la situación afecta especialmente a los mayores de 65 años y a otros grupos de riesgo, en un contexto de creciente preocupación sanitaria en toda la Región.

“No estamos recibiendo la cantidad de vacunas correspondientes para la población que tendríamos que vacunar, y las que llegan las recibimos en forma discontinua”, aseguró Weis.

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La funcionaria remarcó que actualmente “no tenemos vacunas para los mayores de 65 años y no sabemos cuándo vamos a recibir”, lo que impacta directamente sobre uno de los sectores prioritarios de la campaña antigripal.

Además, comparó la situación actual con la registrada el año pasado y detalló una caída en la cantidad de dosis aplicadas.

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“Comparando con el año pasado, en nueve semanas este 2026 llevamos aplicadas 10.020 dosis, contra 13.200 aplicadas en 2025 en la misma cantidad de días. Este año para los mayores de 65 tenemos una cobertura del 80% y el año pasado teníamos una cobertura del 91%”, explicó.

Weis aclaró que no se trata de un problema exclusivo de Olavarría, sino que afecta a toda la Región Sanitaria.

“No es una situación de Olavarría nada más, es en general dentro de la Región Sanitaria, porque Región tampoco las tiene. Seguimos haciendo el reclamo, pero necesitamos la respuesta”, expresó.

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En ese sentido, recordó que la compra y distribución de vacunas corresponde al Estado nacional y pidió acompañamiento de la comunidad para reclamar por el cumplimiento del calendario.

“Pedimos la colaboración y la comprensión de la gente, que nos ayuden para reclamar y que consideren que las inmunizaciones no las veamos como una obligación, sino como un derecho de la población que el Estado debe garantizar”, sostuvo.

La directora de Epidemiología también alertó sobre el riesgo de descuidar otros esquemas de vacunación y señaló que las bajas coberturas podrían favorecer el regreso de enfermedades prevenibles.

“Al tener baja cobertura estamos en riesgo de volver casos de enfermedades prevenibles”, advirtió. Mencionó enfermedades como poliomielitis, sarampión, coqueluche, tétano neonatal y meningitis por hemophilus, y subrayó la importancia de sostener las campañas de inmunización aunque muchas de esas patologías ya no tengan circulación habitual en el país.