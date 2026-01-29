Una nueva modalidad de estafa virtual encendió las alarmas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Delincuentes están utilizando la imagen y el nombre del intendente de Chacabuco, Dr. Rubén Darío Golía, para intentar engañar a vecinos a través de llamados y mensajes falsos.

Según informó el medio local Chacabuco Noticias, los contactos fraudulentos se realizan desde el número +54 9 2355 40-5070, que cuenta con código de área del partido de Lincoln, un dato que busca generar confianza y confusión entre las posibles víctimas.

Desde el entorno del jefe comunal aclararon que cualquier llamado o mensaje que llegue desde ese número es falso, incluso si utiliza una imagen similar al perfil oficial del intendente. Por ese motivo, se pidió a la población no responder, no brindar datos personales y realizar la denuncia de inmediato.

Rubén Darío Golía, intendente de Chacabuco, advirtió que se trata de una maniobra delictiva que no es aislada y que se repite en distintos municipios bonaerenses, donde los estafadores utilizan identidades de funcionarios públicos para concretar engaños.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de mantenerse alertas ante este tipo de estafas virtuales, verificar siempre la información por los canales oficiales y dar aviso a las autoridades ante cualquier intento sospechoso.

