Por Gabriela Edith Lorenzo

Luego de que este sábado el municipio de San Isidro decomisara una plantación de cannabis perteneciente a la ONG Superfly en la localidad de Martínez, los miembros de la Asociación denunciaron que fueron amenazados por el personal municipal y que el operativo fue ilegal y apuntaron contra el Juez de Faltas Andrés Rolón por no aceptar el pedido de prórroga para el traslado. En tanto que en redes sociales, diferentes usuarios amenazaron de muerte al intendente Ramón Lanús y al funcionario que ordenó la clausura y desde el Ejecutivo sostienen que el lugar funcionaba sin autorización.

En ese contexto, Juan Palomino, brindó detalles de lo ocurrido e informó, en diálogo con LANOTICIA1.COM que realizaron una denuncia por allanamiento ilegal y amenazas, además aclaró que no eran 1000 plantas las incautadas, sino 400. El letrado es miembro fundador de Estudio Jurídico 420 y también forma parte de la Federación de Clubes de cannabis de Argentina.

La Asociación funciona en Martínez desde el 2022, ¿Qué ocurrió para que la municipalidad interviniera ahora?

“Todo esto empezó con una denuncia de una vecina que, obviamente no prosperó en lo penal, porque esto no lo levantó la justicia ordinaria ni el Ministerio Público sino que directamente fue un juez de Faltas de la Municipalidad de San Isidro, que es un juez que tiene determinadas potestades y otras no, no es del Poder Judicial, pertenece a la municipalidad”.

¿Cuál fue la orden del juez de Faltas?

Este juez de Faltas Andrés Rolón pidió que cesen con la actividad por tratarse de un local de una zona residencial en infracción al código urbanístico municipal y por no contar con una habilitación para actividades comerciales o afines. Nosotros le explicamos que esto no es ni una actividad comercial ni afín, que es una ONG vinculada a la salud en el marco de la Ley 27 350 que abastece a pacientes de cannabis medicinal, si así lo requieren y si están debidamente vinculados como los tiene Superfly. El viernes a la mañana fuimos al Tribunal de Faltas, la realidad es que nos recibieron bastante bien, nos tomaron el pedido de prórroga, esto se lo avisamos al juez Rolón que se iba a mudar, que nos dé una prórroga, que no podía dejar 150 personas sin medicina, pero esa misma tarde vinieron.

¿Volvieron con la orden de allanamiento? ¿Es atribución de un juez de Faltas?

Al principio mintieron, decían que tenían una orden de allanamiento, cuando yo llegué al lugar no era tal orden de allanamiento, sino que era una orden de clausura y decomiso. Por ende, el procedimiento estándar dice que en caso de frustrarse el decomiso se dejará una consigna policial en la puerta y es lo que se hizo. La policía en ningún momento dijo: “Vamos a participar de esto” ¿por qué? “porque no hay una orden de allanamiento y porque nos mostró los papeles de que son una ONG vinculada a la salud”. Esto es una cuestión exclusivamente de la Municipalidad. Me parece también importante destacar en este caso, es que ellos hablan de una habilitación municipal y realmente no, no existe en ningún municipio una habilitación para la actividad, por eso hablaron de vivero porque el vivero sí es una actividad que necesita habilitación, acá no lo necesita porque es una ONG vinculada a la salud no es ni una actividad comercial ni afín.

Entonces. ¿Por qué terminan ingresando y decomisando lo mismo?

¿Qué pasó? Pudimos frenarlo y decirles que no iban a entrar, que nos negábamos a eso y al otro día volvieron con más gente, otro camión de basura y mucho más enojados. Llegaron 7.30 de la mañana, yo recién llegué a las 8:15, y en esos 45 minutos, al presidente de la Asociación le estuvieron haciendo toda clase de amenazas y manipulaciones diciéndole que había dos formas de hacerlo por las buenas o por las malas. Esto lo puedo decir con nombre y apellido y así consta en la denuncia que hicimos, fue Damián Alfredo Aon de la Municipalidad de San Isidro que estaba a cargo del operativo. Él le dijo que por las buenas era que sólo se iban a llevar las plantas, que no le iban a tocar las luces y los materiales de cultivo que son mega costosos y son trabajo de toda una vida, que solo se iban a llevar las plantas.

Se dejó grabar diciendo que solo se iban a llevar las plantas y cuando yo llego digo: “No, esto no, ustedes no pueden entrar, no sé qué parte no entendieron, a vos te falta la orden". Se puso realmente muy violento este Damián y me dijo: “A ver si entendés, acá vamos a entrar por las buenas o por las malas, por la buena como ya le dijimos, por la mala te tiro a la puerta abajo y te rompo todo, tengo el cerrajero acá”. Y frente a esta situación, entiendo yo, que ya cansado y a pesar de mi recomendación en contrario, les abrió la puerta y empezaron a entrar a llevarse las plantas, las metían en bolsas, sin carátula, sin detallar bien, cuántas plantas se llevaron. Lo dejó entrar el presidente de la Asociación bajo amenaza. Puso en la balanza. Me tiran la puerta abajo pierdo todo, así por lo menos se llevan solo las plantas.

Imagino que se labró un acta con las actuaciones

De hecho tengo en las actas, está todo con lápiz, números de precinto que le pusieron a las bolsas diciendo que había cuatro plantas en cada bolsa, pero todo esto con lápiz y no llega ni a las 400, pusieron 1.000 plantas. Hablan de una empresa cuando en realidad es una asociación simple sin fines de lucro, y acá la cuestión fue que se llevaron todo. Terminó el procedimiento e hicieron un acta que parece un chiste, parece como si se hubieran llevado unos quesos en mal estado de un supermercado, no es el acta de de un secuestro de Medicina de pacientes o de estupefacientes como lo quieran ver, pero no es ese el procedimiento y mucho menos quemarlo el mismo día sin vista al Ministerio Público Fiscal.

Comunicado emitido por Superfly- parte 1.

Comunicado emitido por Superfly- parte 2.

Me decías que venís de ratificar la denuncia. ¿Es por las amenazas?

Yo fui a hacer la denuncia por allanamiento ilegal el mismo día que pusieron un pie acá. Pero no se intervino, yo pedí que intervengan en el momento pero no intervinieron por haber funcionarios públicos involucrados. Ahora me acaba de decir que sortearon la Fiscalía General para que vaya a cualquier unidad fiscal y no sólo la de San Isidro, por las dudas, lo que me parece que está bueno. Pero a su vez también, o sea, hemos estado hablando ayer con concejales que están elevando un pedido de informes, pensá que en un procedimiento penal pueden tardar años en destruir lo decomisado y ellos lo hicieron la misma tarde, quemaron todo lo secuestrado en el cementerio de Boulogne.

¿Pero puede el Municipio quemar las plantas? ¿Operó con alguna orden administrativa?

Si estaríamos en un mundo donde las cosas funcionan esto nunca debería haber pasado; ahora en este mundo nunca se debieron haber llevado las plantas, destruir la prueba. Destruyeron la prueba del futuro proceso penal y subieron un video destruyendo la prueba. A su vez también en la gacetilla oficial pusieron “con altas cantidades de THC”, ni el cromatógrafo más rápido del mundo te lo analiza entre que se lo llevaron y lo quemaron.

Desde el Municipio también denunciaron amenazas

Lo que pasó fue lo siguiente, esto trascendió tanto, se movilizaron organizaciones, se publicaron nombres y apellidos, pues se dan un montón de maña en las redes para hacer eso de varias de las personas intervinientes y en las redes sociales y la verdad que hay gente que se fue a la mierda con comentarios que están fuera de lugar o amenazas en fotos que estaba el juez con el hijo, por ejemplo, pero esto es inmanejable le pasa a cualquier figura pública que forma parte de un escándalo como este. Entonces salieron en el día de hoy a decir que están haciendo las denuncias penales por las amenazas narcos, así como escuchas, acá no se cuestionó en ningún momento si lo que está haciendo Superfly es legal o no, lo único que se cuestionó es que no podían estar ahí porque es una zona residencial. En todo caso se podría haber charlado y Jorge (presidente de la Asociación) de hecho, se hizo eco de los reclamos, dijo: “Yo no quiero seguir teniendo quilombo, encontré otro otro lugar”, le avisamos al juez que en tres meses se iba a mudar a una zona industrial, pero esto no le importó.

Con todos los años de experiencia en el campo cannábico, ¿Qué opinión te merece lo ocurrido?

Quiero destacar que que hoy hay más de 350 ONGs sin ser dadas de alta que están ahí frenadas las solicitudes sin explicación alguna, con lo cual hay toda una coyuntura, lo que yo creo es que el municipio se envalentonó de alguna manera a partir de estas cuestiones que vienen pasando del cambio de política. Y a su vez también tiene cercanía con Patricia Bullrich, pensá en los reel de Bullrich mostrando que en vez de reventar una cocina de paco agarra a un par de guachines que venden gomitas de THC supongo que debe ser más fácil ir contra los que no te pegan tiros. Todo este clima creo que ha envalentonado a gente como el intendente Lanús para poder llevar adelante un allanamiento sin una orden, bajo amenaza con una orden de decomiso de un juez que no se apersonó y que siquiera sabía que volvieron el sábado. Creo que deja mucho que ver el hecho de que la policía haya dicho yo acá no puedo entrar pero estaba la consigna policial, ellos simplemente miraron desde afuera como para que no pase nada, yo les dije ustedes deberían estar interviniendo, pero lamentablemente fue más fuerte la amenaza fue más fuerte el mal momento y realmente hay que estar en sus zapatos también.

Hay municipios con una postura laxa en cuanto al cannabis y lo ven como un alivio para millones de personas en terapias del dolor en trastornos del espectro autista y un montón de patologías y lo ven aparte como una realidad social que el cannabis existe y no va a desaparecer porque esté prohibido y ven está este tipo de dispositivos como mecanismos de acceso seguro que eliminan el narcotráfico y otros no; hay otros municipios que prefieren prefieren seguir su mandato divino, supongo yo, en la lucha contra estas cuestiones. Entonces lamentablemente hoy estamos sujetos a una ruleta donde depende quién te toque, tanto en la justicia como en el municipio.