Un importante operativo policial se llevó adelante en Las Toninas, en inmediaciones de Circunvalación y calle 15, en el marco de una investigación por presunto acopio de material explosivo impulsada por la Fiscalía Federal de Dolores.

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El procedimiento incluyó un allanamiento con habilitación horaria realizado por personal de la SubDDI La Costa y la DDI Dolores, con apoyo del Grupo GAD, negociador, División Explosivos, Bomberos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil y áreas de seguridad y emergencia.

Según pudo saber FM La Marea, durante el operativo fueron secuestrados dos panes de trotyl, tres granadas, 37 cartuchos calibre FAL, 40 cartuchos de escopeta y dos cargadores de FAL.

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Las granadas fueron destruidas mediante una explosión controlada realizada por especialistas de la División Explosivos, siguiendo los protocolos de seguridad vigentes. En tanto, el resto de los elementos quedó bajo resguardo judicial.

La causa permanece bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Dolores, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes.

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