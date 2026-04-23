Una serie de allanamientos se llevaron a cabo en la ciudad de Necochea en el marco de una investigación por amenazas virtuales, llamados intimidantes y pintadas en establecimientos educativos. Como resultado de los procedimientos, una menor de edad y su madre fueron notificadas de la formación de una causa judicial caratulada como “intimidación pública”.

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Los operativos, al menos tres en total, estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Tercera y de la DDI local según informó el medio local elecos.com.ar. Durante las intervenciones, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados para difundir imágenes y mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

El caso se originó tras múltiples situaciones de violencia verbal registradas en escuelas del distrito, lo que derivó en denuncias por parte de directivos preocupados por el contenido y el tono de las amenazas.

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“Se hicieron allanamientos a partir de amenazas difundidas en redes sociales por alumnos, que provocaron preocupación por el tenor de las expresiones”, señaló con cautela un funcionario policial vinculado a la investigación.

Por el momento, el expediente se encuentra en plena etapa investigativa y reina un fuerte hermetismo entre los encargados del caso. Los investigadores buscan determinar el origen exacto de los mensajes y establecer responsabilidades, a la espera de poder acceder al contenido de los dispositivos secuestrados durante los operativos.

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Desde el ámbito judicial, en tanto, llamaron a llevar tranquilidad a las familias: “Hay que tratar de llevar un poco de calma”, indicaron, al tiempo que remarcaron que se trata de una problemática que también se ha replicado en otros puntos del país, afectando la convivencia en el ámbito escolar.