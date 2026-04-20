En un procedimiento inusual por la edad del implicado, la Policía allanó la vivienda de un menor de 12 años acusado de amenazar con cometer una masacre en la Escuela Secundaria N° 14 de Hurlingham, a la que asiste.

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Según informó el medio local Primer Plano Online, el operativo se realizó en una casa ubicada sobre la calle Juan Díaz de Solís al 2500, en la localidad de William Morris, por orden del fiscal Pablo Cabrejas, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón. La investigación se inició tras la denuncia del director del establecimiento, luego de detectar publicaciones en redes sociales en las que el chico advertía que este lunes iba a perpetrar un ataque.

Según fuentes del caso, los efectivos llegaron al domicilio con el objetivo de encontrar una escopeta que el propio menor decía que iba a utilizar. Sin embargo, durante la requisa no se hallaron armas, aunque sí se secuestró su teléfono celular, que será peritado.

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La intervención tuvo una indicación puntual de la jueza de Garantías del Joven Karina De Luca: evitar daños en la vivienda y priorizar el diálogo con la familia. En ese contexto, la situación derivó en un momento de tensión, en el que el chico rompió en llanto y aseguró que todo había sido “una broma”.

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A pesar de su edad —lo que lo ubica como inimputable según la legislación vigente—, la causa fue caratulada como intimidación pública. De acuerdo a los investigadores, si bien es probable que no enfrente consecuencias penales, el hecho no es considerado menor.

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El caso se da en medio de una seguidilla de amenazas similares en la región. Fuentes judiciales anticiparon que podrían realizarse nuevos operativos en las próximas horas, en el marco de causas en curso por hechos similares.