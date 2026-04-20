La Justicia llevó adelante un allanamiento en el domicilio de un menor acusado de realizar amenazas sobre un posible tiroteo en la Escuela Secundaria Nº 46, en la ciudad de Bahía Blanca. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de las autoridades del establecimiento.

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Según informaron fuentes oficiales, el episodio se originó el sábado 18 de abril, cuando directivos de la institución tomaron conocimiento de un mensaje publicado en un grupo de WhatsApp. En el mismo, un alumno advertía: “El lunes tiroteo, el que quiere que se una a la escuadra”. Ante la gravedad de la situación y en cumplimiento de los protocolos vigentes, se radicó de inmediato una denuncia penal.

A partir de tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta, junto con efectivos de la Motorizada de la UPPL, concretó el domingo 19 de abril un allanamiento en la vivienda del menor señalado como autor del mensaje.

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Durante el procedimiento, los agentes secuestraron siete plantas de marihuana y cuatro frascos con cogollos. Además, fue demorada una persona mayor de edad que se encontraba en el domicilio. Al momento del operativo, ni el menor ni sus padres estaban presentes.

Horas más tarde, los padres del joven se presentaron en la dependencia policial y entregaron el teléfono celular del menor, el cual quedó a disposición de la fiscalía interviniente para su correspondiente peritaje. Asimismo, fueron notificados sobre la formación de la causa.

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Desde las autoridades remarcaron que las identidades y domicilios fueron resguardados para preservar al menor involucrado. En ese sentido, subrayaron que este tipo de manifestaciones no deben interpretarse como bromas, sino como conductas que pueden constituir delitos y que, como tales, son investigadas con intervención judicial.