La Justicia realizó a fines de diciembre de 2025 un allanamiento en la vivienda del periodista Eduardo Rivas, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación judicial impulsada por el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin. La orden fue emitida por el juez Julio Grassi, del Departamento Judicial Zárate–Campana.

Ads

El procedimiento se dio en el contexto de la IPP N° 18‑02‑7087‑25, que se tramita ante la UFIyJ N° 7 de Zárate bajo la carátula “Rivas, Eduardo s/coacciones agravadas”. La denuncia presentada por el jefe comunal, con el patrocinio del abogado Fernando Burlando, señala la presunta filmación sin consentimiento de una de las hijas menores de edad de Matzkin durante una actividad privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también participaban otros niños. La investigación judicial incluye además la evaluación de posibles seguimientos y registros sobre aspectos de la vida personal del intendente.

De acuerdo a lo que informó el medio local Radio Cielo, durante el allanamiento se secuestraron una computadora y un teléfono celular, que quedaron bajo custodia de la Fiscalía para su peritaje. También se recepcionaron declaraciones testimoniales y se dispuso una medida de restricción de acercamiento, que impide a Rivas acercarse a Matzkin y a su núcleo familiar.

Ads

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter/X, Matzkin detalló que la denuncia fue presentada “en calidad de padre” y que buscó proteger a su hija menor ante la presunta filmación oculta y mensajes intimidatorios enviados por Rivas. Según el intendente, la denuncia no afecta la libertad de expresión del periodista y las medidas judiciales fueron tomadas tras evaluar la evidencia aportada, incluyendo testimonios y registros de chats.

Según informó el medio Impacto Local, la causa continúa en trámite y no existen prohibiciones sobre la actividad profesional del periodista mientras se desarrolla la investigación.

Ads