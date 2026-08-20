La Policía Federal allanó las direcciones de Tránsito de las municipalidades de San Martín y Ezeiza en el marco de una investigación por la presunta entrega irregular de licencias de conducir a personas que no podían acceder por vías legales o impedimentos.

Ads

Los operativos alcanzaron tanto dependencias municipales como domicilios particulares vinculados con la organización que, según la hipótesis judicial, se encargaba de facilitar los trámites.

La causa, que comenzó en 2024, está a cargo de la jueza federal María Servini y ya suma al menos 10 detenidos. Entre los arrestados hay un ciudadano peruano señalado como presunto jefe de la banda, quien fue detenido cuando ingresaba al país.

Ads

Las personas que adquirían estas licencias falsas serían conductores que no estaban en condiciones de acceder al registro de manera regular con el trámite. Entonces acudían a estos gestores y las licencias se negociaban a través de Facebook y WhatsApp.

Los gestores les proporcionaban mediante un pago de la documentación con domicilios falsos para simular residencia en alguno de los distritos involucrados. Con esa documentación, los interesados podían comenzar el trámite para obtener el registro.

Ads

Desde el municipio de San Martín negaron la existencia de una banda organizada y atribuyeron la maniobra a un grupo externo, aunque se sospecha de conexiones dentro de las dependencias de Tránsito.

Hasta el momento, más de 20 licencias emitidas en San Martín y Ezeiza fueron revocadas en el marco del expediente.