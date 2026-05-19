El procedimiento policial resultó en la detención de seis personas que integraban una organización delictiva dedicada a estafar a pacientes y al sistema de salud de manera sistemática en la localidad de González Catán , La Matanza.

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El establecimiento operaba bajo el nombre “Argentina Salud”, el cual servía como fachada para actividades ilegales que se extendieron de forma ininterrumpida por más de cinco años.

En total, se desplegaron 13 allanamientos simultáneos en clínicas, consultorios y locales farmacéuticos truchos en distintos puntos de Catán.

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Según la investigación judicial, encabezada por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, no sólo se brindaba atención médica sin habilitación, sino que también administraba farmacias y ambulancias clandestinas.

La organización basaba su actividad en la usurpación de sellos y matrículas profesionales pertenecientes a médicos reales para la confección de documentación apócrifa. Una de las profesionales cuyo nombre fue usado fue una figura clave para desbaratar a la banda al advertir que se estaban emitiendo certificados con su sello sin su autorización. A partir de este reporte, la Justicia comenzó a investigar los movimientos de la clínica y logró identificar el patrón de usurpación.

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Se estima que más de 50 profesionales de la salud, principalmente radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultaron damnificados por el robo de sus identidades.

Estos certificados falsos eran utilizados tanto para engañar a los pacientes atendidos como para realizar estafas contra el Estado nacional.

Entre los cinco detenidos, se identificó a dos sujetos que cuentan con antecedentes penales por homicidio y robos a camiones de la ruta. Los aprehendidos enfrentan actualmente cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.

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