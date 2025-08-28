Almirante Brown: Cascallares compartió una jornada recreativa junto a jubilados del distrito
El Intendente local compartió en la localidad de José Mármol una jornada recreativa junto a más de cien adultos mayores pertenecientes a distintos centros de jubilados y pensionados del distrito.
El encuentro se llevó a cabo en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados “Nuestro Sueño”, ubicado en la calle 25 de Mayo N°63, donde se desarrollaron actividades de integración y esparcimiento. La propuesta incluyó juegos de bingo y dinámicas de recreación, con premios simbólicos, fomentando la interacción entre los participantes, los espacios de charla y también el disfrute compartido.
En esta oportunidad participaron seis instituciones: “Amigos de Osmar”, “Nuestras Malvinas”, “Rafael Calzada”, “15 de Julio”, “El Progreso” y “Falucho”, de San José y Rafael Calzada, se informó oficialmente.
En el marco de la jornada, Cascallares resaltó el valor de estos espacios comunitarios que fortalecen los vínculos sociales y acompañan a los adultos mayores de cada barrio del distrito.
“Para nosotros es muy importante generar estos encuentros que promueven la amistad, la integración y el bienestar de nuestros adultos mayores, quienes son una parte fundamental de la vida y crecimiento de Almirante Brown”, dijo el intendente.
