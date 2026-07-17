Con la participación de más de 500 estudiantes de más de 40 escuelas secundarias de gestión estatal y privada de Almirante Brown, Mariano Cascallares encabezó junto a Juan Fabiani y Paula Eichel la apertura del Pre Parlamento Juvenil Bonaerense 2026 en la Casa de la Cultura.

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"Es una enorme alegría encontrarnos con tantos jóvenes comprometidos con su presente y con el futuro de nuestra comunidad. Estos espacios fortalecen la participación democrática, el pensamiento crítico y el compromiso ciudadano", sostuvo Cascallares.

En el marco de la actividad, especialistas y capacitadores moderaron distintas charlas orientadas a brindar herramientas para el debate y el intercambio de ideas, permitiendo a las y los estudiantes profundizar en cada uno de los temas que luego serán abordados en el Parlamento Juvenil Bonaerense, se informó oficialmente.

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El programa tiene como objetivo fortalecer el protagonismo democrático y la participación juvenil, promoviendo espacios de encuentro, debate y construcción de consensos sobre la escuela secundaria y la sociedad que las y los estudiantes desean. Además, impulsa la integración, la inclusión y la elaboración de propuestas e iniciativas surgidas del trabajo colectivo y la investigación.

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