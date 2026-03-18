Mariano Cascallares y el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, recorrieron la empresa Barbieri ubicada en Luis María Drago N°1382. Fueron recibidos por el directivo de la industria, Julio Barbieri, y por el presidente de la Unión Industrial Almirante Brown, Gerardo Rojas.

Ads

En ese escenario, dialogaron sobre la actualidad de la industria, los avances de esta empresa y el acompañamiento del Municipio a las firmas radicadas en el Parque Industrial en el actual contexto económico nacional, se informó oficialmente.

“Desde el Municipio de Almirante Brown seguimos acompañando a nuestras empresas y a todo el entramado productivo local porque sabemos que la industria genera trabajo, crecimiento y oportunidades para nuestros vecinos”, manifestó Mariano Cascallares.

Ads

Barbieri S.A. es una empresa familiar argentina dedicada al desarrollo de soluciones constructivas para la construcción en seco. Con más de 70 años de trayectoria, la compañía se consolidó como una de las principales industrias del sector en Sudamérica.

Ads