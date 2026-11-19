Almirante Brown: Centros de Estudiantes se reunieron en el marco de la iniciativa “La Justicia va a la Escuela"
La propuesta fue desarrollada junto con el Poder Judicial de Lomas de Zamora y la Defensoría General para promover el diálogo y el acercamiento entre los estudiantes y las instituciones judiciales.
El Municipio de Almirante Brown llevó adelante un encuentro con alrededor de 200 jóvenes integrantes de Centros de Estudiantes del distrito, en el marco de la iniciativa “La Justicia va a la Escuela”.
La jornada se realizó en el Salón Soldi de la Casa Municipal de la Cultura y contó con la participación del intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.
El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio entre los estudiantes y representantes del Poder Judicial, abordar la nueva Ley Penal Juvenil y promover la participación activa de los centros de estudiantes en el acercamiento entre las instituciones educativas y el ámbito judicial.
Participaron centros de estudiantes de 18 establecimientos educativos del distrito: La Escuela Técnica N° 1 y las escuelas secundarias N° 3, 4, 5, 8, 15, 22, 26, 42, 45, 53, 56, 57, 63, 69, 72, 75 y 81, con representación de localidades como Longchamps, Glew, Claypole, San José, José Mármol, Burzaco, Rafael Calzada, Ministro Rivadavia, Adrogué y San Francisco de Asís.
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