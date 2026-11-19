El Municipio de Almirante Brown llevó adelante un encuentro con alrededor de 200 jóvenes integrantes de Centros de Estudiantes del distrito, en el marco de la iniciativa “La Justicia va a la Escuela”.

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La jornada se realizó en el Salón Soldi de la Casa Municipal de la Cultura y contó con la participación del intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio entre los estudiantes y representantes del Poder Judicial, abordar la nueva Ley Penal Juvenil y promover la participación activa de los centros de estudiantes en el acercamiento entre las instituciones educativas y el ámbito judicial.

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Participaron centros de estudiantes de 18 establecimientos educativos del distrito: La Escuela Técnica N° 1 y las escuelas secundarias N° 3, 4, 5, 8, 15, 22, 26, 42, 45, 53, 56, 57, 63, 69, 72, 75 y 81, con representación de localidades como Longchamps, Glew, Claypole, San José, José Mármol, Burzaco, Rafael Calzada, Ministro Rivadavia, Adrogué y San Francisco de Asís.

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