Almirante Brown: Clases gratuitas de tango, folklore, rock, salsa y bachata
El Municipio invitó a los vecinos del distrito a disfrutar de las clases de baile abiertas de distintos géneros que se llevan adelante en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué y el Centro de Arte y Cultura Enrique S. Discépolo de Burzaco.
Según se informó oficialmente, los interesados podrán asistir sin inscripción y experiencia previa: “Los vecinos pueden sumarse a las diferentes propuestas y aprender a bailar los estilos musicales que más les guste”, se indicó.
“Invitamos a los vecinos a participar de las diferentes actividades culturales que brinda el Municipio, en este caso, a las clases abiertas y gratuitas de tango, folklore, rock, salsa y bachata, pensadas para el bienestar y esparcimiento de nuestra gente”, sostuvo Mariano Cascallares.
Para más información buscar las redes de Instituto de las Culturas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión