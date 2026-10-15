Según se informó oficialmente, los interesados podrán asistir sin inscripción y experiencia previa: “Los vecinos pueden sumarse a las diferentes propuestas y aprender a bailar los estilos musicales que más les guste”, se indicó.

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“Invitamos a los vecinos a participar de las diferentes actividades culturales que brinda el Municipio, en este caso, a las clases abiertas y gratuitas de tango, folklore, rock, salsa y bachata, pensadas para el bienestar y esparcimiento de nuestra gente”, sostuvo Mariano Cascallares.

Para más información buscar las redes de Instituto de las Culturas.

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