La oferta de vacaciones, impulsada por el Instituto Municipal de las Culturas, incluye una variada programación de espectáculos musicales, obras de teatro, magia, talleres, muestras, salas de escape, actividades literarias, encuentros de juegos de mesa y propuestas vinculadas a la ciencia y el arte, que tendrán lugar en espacios de Adrogué, Burzaco, Ministro Rivadavia y Don Orione, se informó oficialmente.

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Al respecto, Mariano Cascallares invitó a las familias a disfrutar de las distintas propuestas gratuitas, pensadas para todas las edades. "Seguimos promoviendo el acceso a la cultura con actividades para chicos, jóvenes y adultos, fortaleciendo los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y participación", dijo.

Desde el Municipio indicaron que todas las propuestas serán con entrada libre y gratuita y que, en la mayoría de los casos, el ingreso será por orden de llegada, por lo que recomendaron asistir con anticipación debido a la capacidad limitada de las salas.

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