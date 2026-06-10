Desde el Municipio de Almirante Brown informaron que la propuesta solidaria cuenta con el acompañamiento de una amplia red de instituciones del distrito y busca reunir prendas de abrigo en buen estado para asistir a vecinos en situación de vulnerabilidad.

Ads

Durante gran parte de junio se reciben donaciones de mantas, frazadas, camperas, buzos y pantalones tipo jogging de abrigo, en todos los talles. Cada aporte puede convertirse en una ayuda concreta para atravesar el invierno con mayor protección y bienestar.

Todo lo recolectado será entregado al Cottolengo Don Orione y a Cáritas Glew, instituciones que trabajan diariamente acompañando a personas y familias de la comunidad, garantizando que las donaciones lleguen a quienes más las necesitan.

Ads

Puntos de recepción:

Ads

•Fundación Abrazo (Erezcano 666, José Mármol): lunes a viernes de 9 a 12 horas.

•Casa de la Bendición Calzada (San Martín 3555, Rafael Calzada): lunes a viernes de 10 a 16 horas.

•Parroquia Nuestra Señora de Luján (25 de Mayo 650): martes, miércoles y jueves de 17 a 19 horas, y viernes de 10 a 12.

Ads

•Bomberos Voluntarios de Adrogué (San Martín 1107): todos los días de 9:30 a 13 y de 17:30 a 20 horas.

•Bomberos Voluntarios de Longchamps (Hipólito Yrigoyen 18.371): todos los días de 9:30 a 13 y de 17:30 a 20 horas.

•Cámara de Comercio de Rafael Calzada (Illia 3218): lunes a viernes de 9 a 12:30 horas.

•Cámara de Comercio de Burzaco (Roca 843): lunes a viernes de 9 a 14 horas.

•Cámara de Comercio de Almirante Brown (Adrogué 1177): lunes a viernes de 9 a 15 horas.

•ONG Fueguitos (Quintana 639, Burzaco): lunes a jueves de 9 a 13 y de 18 a 21 horas, y sábados de 10 a 13.

•Café Federado (Cordero 730): martes a sábados de 12 a 19 horas.

•Comisión Mixta SIPAB (Barbieri 2001): lunes a viernes de 8 a 16 horas.

•Campus de la UNaB (Blas Parera 132): lunes a viernes de 8 a 21 horas y sábados de 8 a 13.