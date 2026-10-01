El Municipio de Almirante Brown declaró Visitante Ilustre al Papa León XIV, quien el próximo lunes 9 de noviembre visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

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La distinción fue anunciada por Mariano Cascallares, quien destacó la importancia de la llegada del Sumo Pontífice al distrito y señaló que ya avanzan los preparativos para recibirlo junto con la comunidad browniana.

La visita al Cottolengo fue confirmada oficialmente por la Obra Don Orione y forma parte del recorrido que León XIV realizará por la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma oficial establece que el lunes 9, a las 9.15, el Papa llegará a la institución de Claypole, donde mantendrá un encuentro con integrantes de la comunidad.

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Un acontecimiento histórico para el distrito

Desde el Municipio señalaron que la presencia del Papa representa un acontecimiento histórico y espiritual para Almirante Brown, mientras se trabaja en cuestiones vinculadas con la seguridad, el tránsito y la organización general de la jornada.

Cascallares afirmó que el distrito se prepara para recibir al Pontífice y convocó a la comunidad a acompañar una jornada que quedará registrada en la historia local.

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El recorrido previsto contempla el ingreso al distrito y el desplazamiento por la avenida Monteverde hasta Claypole, incluyendo sectores como el Viaducto Papa Francisco y la Rotonda El Vapor.

La visita al Cottolengo

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole será uno de los escenarios centrales de la agenda del Papa durante su estadía en el país.

La institución brinda atención y acompañamiento a personas con discapacidad y desde la Obra Don Orione destacaron que la visita tendrá un carácter íntimo y cercano, pensado especialmente para que León XIV pueda compartir un momento con quienes viven allí y con las personas que forman parte de la comunidad.

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Por las características del establecimiento, no se prevé una visita masiva y abierta al público dentro del Cottolengo. La institución invitó a la comunidad a acompañar el acontecimiento a través de sus canales oficiales.

La llegada del Pontífice a Claypole será una de las actividades de su agenda argentina, que también incluye una misa en Palermo, encuentros en la Ciudad de Buenos Aires, una jornada en Córdoba y una celebración en Luján.