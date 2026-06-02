La jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, recorrió las instalaciones del Hospital Lucio Meléndez, que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y allí pudo conocer los nuevos dispositivos tecnológicos recientemente incorporados para optimizar la atención de los pacientes.

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Entre el equipamiento adquirido por la Provincia se encuentran un tomógrafo, un mamógrafo, un equipo de rayos digital y nuevos ecógrafos, herramientas fundamentales para mejorar la capacidad de diagnóstico y brindar respuestas más rápidas y precisas, se informó oficialmente.

Vale destacar que en los últimos meses también se concretaron importantes obras de infraestructura en el establecimiento, incluyendo una refacción integral de los techos con tareas de impermeabilización, reparación de filtraciones y reacondicionamiento de estructuras. Además, se instalaron nuevos pisos con materiales de última generación y continúan las mejoras en los sistemas de ventilación.

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“Celebramos la incorporación de este equipamiento de última tecnología que fortalece la atención sanitaria y amplía los servicios que brinda el Hospital Lucio Meléndez a todos nuestros vecinos, siendo un pilar fundamental de toda la región junto con el Hospital Oñativia”, resaltó al respecto Mariano Cascallares.

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