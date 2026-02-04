Almirante Brown: El Municipio acompañó a los Bomberos Voluntarios de Glew en su 54 aniversario
La jornada se desarrolló en el cuartel ubicado en la calle Sarmiento N° 221. En representación del Municipio local participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el delegado de Glew, Guillermo Antoniani.
El Municipio de Almirante Brown acompañó a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew en el marco de la Cena Conmemorativa por su 54° aniversario, realizada en el cuartel central de la mencionada institución.
Los representantes del Estado local fueron recibidos por la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew, Liliana Piñeiro, y por el jefe del Cuerpo Activo, Daniel Lescano.
Actualmente, la asociación cuenta con entre 60 y 70 efectivos que prestan servicio tanto en el Cuartel Central como en el Destacamento; además, de una flota de al menos 12 unidades operativas.
En Almirante Brown, desde el inicio de la gestión de Mariano Cascallares, se implementó una Retribución Mensual Automática y Directa destinada a los cuerpos de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de cubrir gastos operativos, incorporar equipamiento, realizar mejoras edilicias y sumar elementos de protección para el personal.
