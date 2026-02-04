El Municipio de Almirante Brown acompañó a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew en el marco de la Cena Conmemorativa por su 54° aniversario, realizada en el cuartel central de la mencionada institución.

Los representantes del Estado local fueron recibidos por la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew, Liliana Piñeiro, y por el jefe del Cuerpo Activo, Daniel Lescano.

Actualmente, la asociación cuenta con entre 60 y 70 efectivos que prestan servicio tanto en el Cuartel Central como en el Destacamento; además, de una flota de al menos 12 unidades operativas.

En Almirante Brown, desde el inicio de la gestión de Mariano Cascallares, se implementó una Retribución Mensual Automática y Directa destinada a los cuerpos de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de cubrir gastos operativos, incorporar equipamiento, realizar mejoras edilicias y sumar elementos de protección para el personal.

