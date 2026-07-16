El Municipio de Almirante Brown avanza con una obra de desagües complementarios en José Mármol que optimizará el drenaje pluvial, minimizará el impacto de lluvias intensas y reducirá el anegamiento de calles de la localidad, se informó oficialmente.

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En este marco empezaron los trabajos de rotura del asfalto existente y excavación para la colocación de una nueva cañería de hormigón armado de 0,80 de diámetro sobre la calle 25 de Mayo entre Mitre y Canale, en una extensión de cien metros, que evitará la circulación del agua por el pavimento. Además, se construirá una tubería de nexo, cámara de inspección y dos sumideros. Estos últimos trabajos también se ejecutarán en las calles Bynnon y 25 de Mayo y en Mitre y Chayter.

Una vez concluida la obra se completará de sanear una cuenca de aproximadamente diez hectáreas.

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“El Municipio sigue sumando obras hidráulicas en Almirante Brown, en este caso completando una obra de desagües en José Mármol que mejorará el drenaje urbano y evitará el anegamiento de calles mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, destacó Mariano Cascallares.

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