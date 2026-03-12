El Ejecutivo de Almirante Brown avanza con una importante puesta en valor del Cementerio Municipal de Rafael Calzada, que incluye obras que se suman a los 587 nuevos nichos construidos, trabajos de limpieza, pintura, renovación de instalaciones eléctricas y colocación de nuevos tableros eléctricos.

Además, se instalaron rejas en la planta alta y se realizaron arreglos de puertas en módulos de nichos de urna y ataúd. Asimismo, se construyeron y mejoraron techos en nichos, pañol y oficinas, con el objetivo de preservar las estructuras y facilitar las visitas de familiares en distintas condiciones climáticas, se informó oficialmente.

En sintonía, el Municipio continúa con el programa de parquización del cementerio, que ya permitió intervenir más de 4.500 sepulturas en tierra, muchas de ellas vencidas o en estado de abandono, mejorando el entorno general del predio.

