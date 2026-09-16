Almirante Brown: El Municipio avanzó en la puesta en valor del paso bajo nivel de Longchamps
Desde el Ejecutivo local se realizaron trabajos para recuperar y mantener el espacio, al tiempo que se destacó la importancia de la colaboración de los vecinos para conservar en buenas condiciones las obras y los espacios públicos del distrito, se informó oficialmente.
El Municipio de Almirante Brown avanzó con tareas de mantenimiento, limpieza y puesta en valor en el Paso Bajo Nivel de la calle Diehl, en Longchamps, incluyendo un operativo especial para remover grafitis y pinturas, con el objetivo de preservar las condiciones de esta importante obra.
“Es importante que entre todos podamos cuidar y mantener en buenas condiciones las obras y los espacios públicos de Almirante Brown. Son lugares que utilizan diariamente nuestros vecinos y que mejoran la circulación y la calidad de vida en cada barrio”, destacó Mariano Cascallares.
Los trabajos incluyeron tareas de limpieza general, pintura y mantenimiento de distintos sectores del paso bajo nivel, además de la remoción de grafitis y pinturas que afectaban las paredes y espacios de circulación. Hace unas semanas se había hecho un operativo similar en el Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada.
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