El Municipio de Almirante Brown avanzó con tareas de mantenimiento, limpieza y puesta en valor en el Paso Bajo Nivel de la calle Diehl, en Longchamps, incluyendo un operativo especial para remover grafitis y pinturas, con el objetivo de preservar las condiciones de esta importante obra.

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“Es importante que entre todos podamos cuidar y mantener en buenas condiciones las obras y los espacios públicos de Almirante Brown. Son lugares que utilizan diariamente nuestros vecinos y que mejoran la circulación y la calidad de vida en cada barrio”, destacó Mariano Cascallares.

Los trabajos incluyeron tareas de limpieza general, pintura y mantenimiento de distintos sectores del paso bajo nivel, además de la remoción de grafitis y pinturas que afectaban las paredes y espacios de circulación. Hace unas semanas se había hecho un operativo similar en el Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada.

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