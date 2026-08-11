La celebración se desarrolló en la calle San Martín, entre Rivadavia y avenida La Aviación, y durante el fin de semana incluyó actividades artísticas, un paseo de emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para toda la familia, se informó oficialmente.

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En el marco de esta fecha especial, el Municipio destacó el crecimiento de Longchamps y las obras históricas que se concretaron a partir del trabajo conjunto entre el Estado Municipal, la Provincia y los vecinos.

Al respecto, Mariano Cascallares resaltó: “Longchamps está creciendo y lo está haciendo con importantes obras. El Paso Bajo Nivel de la calle Diehl y el nuevo CIC del barrio Rayo de Sol son dos ejemplos concretos de esta transformación, que estamos llevando adelante junto a la Provincia y, fundamentalmente, junto a nuestros vecinos”.

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