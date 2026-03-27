El Municipio de Almirante Brown realizará el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 el operativo de castración en la Sociedad de Fomento “El Encuentro”, ubicada en Gastón Harrys 368, esquina Serrano.

Ads

A su vez, en las jornadas del lunes 30 y martes 31 de marzo, y el miércoles 1 de abril, se concretará la actividad en el Centro de Jubilados y Pensionados “Raíces de El Encuentro”, situado en Ituzaingó 318, entre Serrano y Policastro.

Las jornadas sanitarias comenzarán a las 7.30. Cada día se otorgarán 50 turnos, por lo que los vecinos deberán registrar a sus animales a partir de ese horario. La atención será exclusivamente por orden de llegada y con el animal presente, se informó oficialmente.

Ads

Por otra parte, los vecinos podrán acceder a la vacunación antirrábica, la cual debe actualizarse una vez al año.

Ads