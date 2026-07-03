El Municipio de Almirante Brown lleva adelante trabajos de mejoramiento de los caminos y calles internas que conducen a las Guardias y también al sector de Salud Mental del Hospital Lucio Meléndez, además de intervenir en distintos accesos al predio para favorecer la conectividad y el desplazamiento dentro del histórico nosocomio que depende del Ministerio de Salud de la Provincia.

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Paralelamente se lleva adelante la instalación de nueva cartelería y señalización para fortalecer la accesibilidad y orientar de manera más eficiente a quienes concurren al efector, se informó oficialmente

Estas acciones, que en las últimas horas fueron supervisadas por la jefa de Gabinete Paula Eichel, forman parte del acompañamiento permanente que el Municipio brinda al Hospital Lucio Meléndez, complementando las inversiones y mejoras que lleva adelante el Gobierno bonaerense.

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"Seguimos trabajando de manera articulada con la Provincia para acompañar el fortalecimiento del Hospital Lucio Meléndez, mejorando sus accesos y la infraestructura complementaria para que vecinos, trabajadores y pacientes puedan desplazarse de una manera más segura y ordenada", sostuvo Mariano Cascallares.

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