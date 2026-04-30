Esta política de salud, de carácter gratuita y descentralizada, tiene como objetivo promover la prevención y el cuidado en edades tempranas, acompañando el desarrollo de actividades deportivas seguras, se informó desde el Municipio de Almirante Brown.

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Los controles están dirigidos principalmente a chicos de entre 6 y 13 años, cuyas ligas solicitan la realización del Apto Físico como requisito para la actividad.

Los operativos se lleva a cabo en conjunto con la Coordinación de Clubes de Barrio y las Ligas Amateurs del Instituto Municipal del Deporte, en función de los plazos y requisitos establecidos por los más de 40 clubes participantes. Estos controles tienen lugar durante todo el año y se intensifican mediante jornadas específicas cuando la demanda lo requiere.

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“A través de estos operativos descentralizados, que realizamos tanto en los CAPS como en las instituciones deportivas, ya concretamos miles de chequeos y vamos a seguir ampliándolos durante todo el año”, sostuvo al respecto Mariano Cascallares.

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