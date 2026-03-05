El Municipio de Almirante Brown retuvo un camión portavolquetes en momentos en que estaba arrojando basura en un predio de la localidad de Burzaco. El vehículo fue trasladado hasta la Comisaría 2° en el marco de un operativo del que participaron la Policía Bonaerense e inspectores de la Comuna browniana.

Al camión, registrado en Lanús, se le labraron infracciones por carecer de la Habilitación de Carga de Residuos en Volquete, y también por no tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y por faltante de chapa patente.

En ese contexto, el legislador y ex Intendente local Mariano Cascallares solicitó “la colaboración de todos para mantener las zonas que limpiamos”, y alertó que” también estamos atentos para intervenir ante hechos como estos que perjudican a todos” los vecinos.

