Almirante Brown: El Municipio secuestró un camión que arrojaba basura en el espacio público
Mariano Cascallares pidió “la colaboración de todos para mantener las zonas que limpiamos”.
El Municipio de Almirante Brown retuvo un camión portavolquetes en momentos en que estaba arrojando basura en un predio de la localidad de Burzaco. El vehículo fue trasladado hasta la Comisaría 2° en el marco de un operativo del que participaron la Policía Bonaerense e inspectores de la Comuna browniana.
Al camión, registrado en Lanús, se le labraron infracciones por carecer de la Habilitación de Carga de Residuos en Volquete, y también por no tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y por faltante de chapa patente.
En ese contexto, el legislador y ex Intendente local Mariano Cascallares solicitó “la colaboración de todos para mantener las zonas que limpiamos”, y alertó que” también estamos atentos para intervenir ante hechos como estos que perjudican a todos” los vecinos.
