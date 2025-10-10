El aniversario de Glew se celebrará el domingo en la Plaza San Martín, donde desde las 10.00 y hasta entrada la noche habrá un desfile cívico y tradicionalista, un almuerzo popular y un Festival Cultural con shows de música y danza.

Ads

Según se informó oficialmente, actuarán Carina Andino, Joel “El Chango”, Los Orellana, Ary LGI2 y los ballets Salamanqueros, Awuenche, Renacer, Danzaita Munany e Integrados. También habrá un sector gastronómico a cargo de instituciones locales con propuestas para todos los paladares.

Por su parte, Calzada a Cielo Abierto se realizará el sábado sobre la calle 20 de Septiembre hasta Colón, desde las 18.00, con una consigna especial: Anticiparse al Día de la Madre y encontrar en una gran variedad de stands el regalo ideal. Durante la jornada se presentarán 1630, JPA Reggae Ska, Walter Mazzioti, Soledad Ibarra y Tuty Cuarteto.

Ads

Ambas iniciativas son impulsadas por el Municipio de Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y el Instituto Municipal de las Culturas.

Ads