El megaoperativo fue supervisado por la jefa de Gabinete del Municipio local, Paula Eichel, y el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti. También dijeron "presente" el superintendente AMBA SUR II de la Policía Bonaerense, comisario general Martín Mira; y el jefe de Estación Departamental, comisario mayor Ricardo Quintana.

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Los operativos contaron con la participación de efectivos de la Policía Bonaerense, Fuerzas Especiales, móviles y motos policiales de alta cilindrada, e incluso de helicópteros policiales con el objetivo de fortalecer la prevención de ilícitos en todas sus modalidades y desalentar especialmente el accionar de motochorros. Además, intervino personal de Tránsito del Municipio realizando controles vehiculares, se informó oficialmente.

Los despliegues forman parte de los operativos de saturación definidos a partir del Mapa de Calor elaborado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, una importante herramienta que permite focalizar los recursos en sectores estratégicos del distrito. Se conoció que se extenderán a más localidades y barrios.

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